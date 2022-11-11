مقتل شرطي طعنا بسكين في بلجيكا

بروكسل-سانا

قتل شرطي في حادث طعن بسكين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن نيابة العاصمة قولها في بيان: إن “شرطيا توفي متأثراً بجروحه بعدما تعرض لهجوم بسكين في بروكسل”، مشيرة إلى أن هناك “اشتباها بوجود دافع إرهابي”، وأوضحت النيابة أن المحققين فتحوا تحقيقاً بالحادثة وبدؤوا بجمع الأدلة، مشيرة إلى أن المشتبه به أصيب بجروح وتم نقله إلى المشفى.

وكان شخص قتل في بلجيكا في الثامن والعشرين من أيلول الماضي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء عملية أمنية تستهدف مقربين من أوساط اليمين المتطرف.

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