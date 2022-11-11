روسيا تنجح في إنتاج خضروات بالقطب الجنوبي عبر تقنية الزراعة المائية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا نجاحها في إنتاج كميات من الطماطم والفلفل في القارة القطبية الجنوبية بطريقة الزراعة المائية من دون تربة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي ألكسندر ماكاروف قوله في تصريح: إن “المستكشفين القطبيين الروس زرعوا28.5 كيلوغراماً من الطماطم و9 كيلوغرامات من الفلفل من دون تربة عبر الزراعة المائية على مساحة تزيد قليلا على 1 متر مربع”.

وأشار ماكاروف إلى أن العلماء الروس يزرعون 58 نوعاً من النباتات فقط في القارة القطبية الجنوبية، لافتاً إلى أنه من المهم تحقيق عائد أعلى يبلغ 1.5 إلى مرتين عند استخدام التربة المائية.

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