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الاتحاد السنغالي يجدد عقد سيسيه لعامين قبل كأس العالم 2022

2022-11-10

داكار-سانا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تجديد تعاقده مع المدير الفني للمنتخب أليو سيسيه قبل أيام من تمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تجديد عقد سيسيه لمدة عامين عقب نجاحه في قيادة منتخب بلاده، للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية الماضية لأول مرة بتاريخهم، إضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

وتلقى منتخب السنغال ضربة موجعة بإصابة ساديو ماني نجم بايرن ميونخ خلال مواجهة فيردر بريمن أمس الأول.

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