الأمم المتحدة تؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني بالسيادة على موارده

القدس المحتلة-سانا

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اعتماد قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الجمعية العامة اعتمدت قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس على موارده الطبيعية بأغلبية 151 صوتاً ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي وست دول، في حين امتنعت عشر دول عن التصويت.

وأعاد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، مبيناً أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت لصالح القرار، لافتاً إلى أهمية هذا القرار لكونه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على إدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال سلطات الاحتلال لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفادها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

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