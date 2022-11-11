رسائل الياسمين.. عرض مسرحي راقص لفرقة (خطى) في طرطوس

طرطوس-سانا

قدمت فرقة خطى مساء اليوم عرضا مسرحياً راقصاً حمل عنوان (رسائل الياسمين)، وذلك على خشبة المسرح القومي بطرطوس.

كاتب العمل ومخرجه علي سلامة قال: إن العمل يوجه أكثر من رسالة في آن واحد، لكل أم الشهيد، ولكل جريح، ولمن صمد بأنهم أصحاب التضحية الحقيقية، ولكل مهاجر ليعود ويكون إلى جانب هؤلاء الأبطال، لإعادة إعمار وطن عبث به الإرهاب.

واعتبر عدد من الجمهور الذي تفاعل بشكل لافت مع العرض أنه عمل يحمل بصمة شباب سوري مؤمن بوطنه وبقدرة أبنائه الشباب بما يحمل من أفكار وعلوم على إعادة إعماره، مؤكدين أن الفن بشكل عام يحمل رسالة سامية، ويجسد حالات مجتمعية عدة بأسلوب يحمل القوة والجرأة معاً وخصوصاً في تجربة المسرح الراقص.

فاطمة حسين

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