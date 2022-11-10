استشهاد يمنيين جراء انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استشهد مواطنان يمنيان جراء انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان السعودي في منطقة حام بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني بالمحافظة قوله في تصريح: “إن مواطنين استشهدا اليوم إثر انفجار لغم بهما في منطقة حام بالمحافظة”، داعياً الجهات المعنية للتحرك العاجل لتنظيف المنطقة من مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية.

ويستمر سقوط ضحايا في اليمن جراء انفجار مخلفات العدوان السعودي وسط تجاهل من قبل المنظمات الأممية والإنسانية لمناشدات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في توافر الأدوات والأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الملوثة بهذه المخلفات.

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