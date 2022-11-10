حفل تكريمي للباحث الموسيقي سلمان البدعيش في قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

كرمت جمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء خلال حفل فني مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بالمدينة الباحث الموسيقي سلمان البدعيش، تقديراً لجهوده المبذولة في إحياء وتطوير الحركة الفنية والثقافية على مستوى المحافظة.

رئيس فرع نقابة الفنانين في المنطقة الجنوبية الفنان معن دويعر أشار في كلمة له إلى أن الباحث البدعيش يمتلك تاريخاً مسرحياً غنياً وشخصية مسرحية وإبداعية، ويعد صاحب تجربة رائدة في التأليف والإخراج، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية، منها (بطل من الجزائر) و(عيادة نفسية) و(عيادة سنية) بين عامي (1959 و1961)، لافتاً إلى أنه لم يكن فقط مخرجاً مسرحياً بل باحثاً ومطوراً للحركة الفنية والثقافية في المحافظة.

بدوره رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء غسان الجرماني لفت إلى أن تكريم قامة فكرية وأدبية وفنية كالباحث الموسيقي سلمان البدعيش هو يوم استثنائي بمسيرة عمل الجمعية التي ترأس البدعيش مجلس إدارتها لنحو 13 عاماً.

وتحدث المهندس وليد شعيب في كلمة باسم أصدقاء الجمعية عن مسيرة الباحث البدعيش الذي تعلق بالموسيقا منذ كان طفلاً، وقدم حفلاً موسيقياً أمام مبنى المحافظة عام 1954، وأسس مع رفاقه نادي الفنون الجميلة بالسويداء عام 1959، بالإضافة إلى تأسيس كورال في الجزائر ومن ثم تدريس الموسيقا في الإمارات، ليعود إلى وطنه بعد غياب 20 عاماً، حيث ساهم في عام 2005 بتأسيس جمعية أصدقاء الموسيقا.

وعبر الباحث الموسيقي سلمان البدعيش عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مشيراً إلى أنه اختار طريق الفن منذ بداية مسيرته في الحياة، وأن نادي الفنون الجميلة بالسويداء وجمعية أصدقاء الموسيقا ومعهد فريد الأطرش وسواها من المعاهد الفنية والموسيقية كان لها الفضل الكبير لما هي عليه السويداء الآن من نهضة ثقافية.

وتضمن حفل التكريم تقديم باقة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقا بقيادة المايسترو سمير نور الدين وكورال الجمعية بإشراف الفنان ريان جريرة.

وتأسست جمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء عام 2005، وتهدف إلى الاهتمام بالتراث الموسيقي والعمل على إحيائه ونشره وتطويره وتنمية الذوق الموسيقي، ورعاية الموهوبين ومساعدتهم على تطوير مواهبهم والتعريف بهم، ونشر أعمالهم الإبداعية باستخدام كل وسائل الإعلام المتاحة، وتشكيل الفرق الموسيقية لتقديم الأعمال الموسيقية العربية الأصيلة والتراثية، وإقامة الحفلات والنشاطات الموسيقية والغنائية التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية، وإقامة الدورات التعليمية والتدريب على الآلات الموسيقية وأصول الغناء.

سهيل حاطوم

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