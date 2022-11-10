السيمفوني السوري يحيي ثاني أمسيات (مهرجان الأورغن والموسيقا) بمشاركة العازف الإيطالي سيلفيو تشيليغين

دمشق-سانا

يواصل مهرجان الأورغن والموسيقا تقديم عروضه الموسيقية ضمن نسخته الخامسة، والمقامة على خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وأحيت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان اليوم ثاني أمسيات المهرجان بمشاركة عازف الأورغن الإيطالي المتفرد سيلفيو تشيليغين، تضمنت في تفاصيلها عدداً من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية.

ولاقى ما قدم اليوم صدى كبيراً لدى الجمهور المستمع، والذي وجد مبتغاه في الحضور الموسيقي للأورغن الإيطالي تشيليغين والذي يعتبر أحد عازفي العرض الأول للعمل الموسيقي ثورة آلات الأورغن وانسجامه إلى حد كبير مع موسيقا السيمفوني السوري.

يذكر أن فكرة المهرجان الذي يقيمه مهرجان الأرض المقدسة الدولي للأورغن والمعهد العالي للموسيقا بدمشق، تقوم على استضافة مجموعة من عازفي آلة الأورغن العالميين للتعرف على أنماط وطرائق مختلفة في التعامل مع الأورغن، فضلاً عن تأهيل طلاب وأساتذة في سورية لضمان استمرارية حضور هذه الآلة في الفرق الموسيقية، وإسماع الجمهور السوري لأكبر آلة موسيقية في العالم.

يشار أيضاً إلى أن المهرجان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2017 يختتم فعالياته بأمسية في الـ 14 الشهر الحالي، تضم عزفاً منفرداً على آلة الأورغن للعازف النمساوي ميكاييل كوللر ومشاركة العازف السوري كنان أدناوي على آلته العود.

خضر سليمان

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