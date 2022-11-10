مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار وسط المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

قتل 9 أشخاص في إطلاق نار وقع داخل حانة في بلدة أباسيو إل ألتو بولاية غواناخواتو وسط المكسيك.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها اليوم: إن مسلحين اقتحموا الليلة الماضية حانة في بلدة أباسيو إل ألتو، وفتحوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 4 نساء، وذلك في ثالث عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية غواناخواتو خلال حوالي الشهر.

وكان 12 شخصاً قتلوا منتصف الشهر الماضي جراء إطلاق نار وقع داخل حانة بمدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو.

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