قبيلة السادة المعامرة تدعو لمقاطعة أي لقاء أو مؤتمر تحاول قوات الاحتلال الأمريكي عقده في المنطقة

الحسكة-سانا

دعت قبيلة السادة المعامرة أبناءها إلى مقاطعة أي لقاء أو مؤتمر تدعو إليه قوات الاحتلال الأمريكي، والذي يهدف إلى تمرير مخططات الاحتلال.

وجاء في بيان لقبيلة السادة المعامرة تلقت سانا نسخة منه: “ندعو أبناء رموز القبيلة إلى مقاطعة أي دعوة من المحتل الأمريكي لعقد أي مؤتمر قبلي وعشائري، يكون استجابة لدعوة بعض المشايخ للقاءات عشائرية تحت عناوين متنوعة، ونهيب بوجهاء العشائر الغيارى أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية التي تشرفوا بحملها على مدى تاريخ القبيلة ولم يلوث بحبر العمالة والإستزلام لأعداء الوطن”.

وحذرت القبيلة في بيانها من أنها “ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الانجرار نحو خندق الاحتلال، وستنزل به قصاصها عاجلاً أم آجلاً، فلا مكان للخونة في صفوفها”.

ونبهت القبيلة أن المحتل الأمريكي بما ينوي من عقد مؤتمرات لشيوخ العشائر والقبائل والوجهاء، إنما يهدف إلى تشتيت ولاءاتهم وإضعاف صفوفهم ودفعهم إلى الاقتتال والتناحر حتى لا تتوحد كلمتهم خلف المقاومة الشعبية التي أصبحت القوة المرعبة لقوات الاحتلال المأزومة، والتي لا بد أن تندحر من أرض الوطن مهما كلف ذلك من تضحيات.

وكانت قبيلة طيء العربية دعت أمس إلى رفض المشاركة بأي لقاء أو مؤتمر تحت رعاية قوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة، والتي تهدف إلى تقسيم القبائل والعشائر وخلق الفتنة بينهم.

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