بمشاركة 250 طبيباً سورياً وعربياً… افتتاح مؤتمر الجراحة العصبية السنوي بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 250 طبيباً سورياً وعربياً، بدأت في حلب اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للجراحة العصبية، والذي تقيمه نقابة أطباء سورية والرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في فندق أرمان، محاور تتصل بالأورام الدماغية والجراحة التنظيرية والعلاج بالحقن الموجه كأحد البدائل العلاجية لآلام العمود الفقري وغيرها.

وبين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي في تصريح لـ سانا أن المؤتمر يتناول أهم المستجدات في علوم الجراحة العصبية، وذلك بمشاركة أطباء سوريين وعرب لتبادل الخبرات والمهارات العلمية.

وأوضح رئيس الرابطة السورية للجراحة العصبية الدكتور وردان المير تامر أن المؤتمر يتضمن أبحاثاً جديدة تلقي الضوء على أهم التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، إضافة لإتاحته المجال لتبادل الخبرات بهدف رفع مستوى العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار عضو مجلس الرابطة الدكتور يوسف حنا إلى احتواء المؤتمر على محاضرات علمية تتحدث عن مستجدات الجراحة العصبية، وتطورات التقنيات العلمية والجراحية، يقدمها أطباء متخصصون.

ونوه نقيب أطباء الأردن الدكتور زياد الزعبي بوجود عدد من الأطباء العرب في سورية للمشاركة بالمؤتمر لتبادل الخبرات العلمية مع الأطباء السوريين في مجال الجراحة العصبية، موضحاً أن محاضرته حول الأورام التي تصيب العمود الفقري، وسعى من خلالها إلى الإضاءة على تجربته وخبراته العلمية المكتسبة عن كيفية معالجة هذه الأورام.

وخلال رصد سانا لآراء عدد من المشاركين في المؤتمر، بين الدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة المنصورة من مصر، أن مشاركته تأتي بهدف تبادل الخبرات العلمية الطبية مع نظرائه السوريين، ولتقديم محاضرة عن فصل توءم ملتصق من ناحية الفقرات العصعصية والعجازية.

أما الدكتور محمود الطه رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في جامعة الزقازيق المصرية فذكر أن محاضرته تناولت أورام العمود الفقري بأنواعها المختلفة، وطرق علاجها، والانزلاق الغضروفي وجراحته لدى الأطفال، منوهاً بأهمية انعقاد المؤتمرات الطبية كونها أحد أهم وسائل التعليم الطبي المستمر.

وأشار الدكتور غيفارا الفرحة من محافظة الحسكة إلى أن المؤتمر يسهم في التعريف بأهم الأبحاث العلمية الجديدة والتطورات التي يشهدها العالم، عبر التواصل مع الأطباء المشاركين والاطلاع على النتائج والخبرات التي توصلوا إليها.

قصي رزوق وبريوان محمد

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