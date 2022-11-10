سالدو: ندافع عن أرضنا في خيرسون وسنبقى جزءاً من روسيا

موسكو-سانا

أكد القائم بأعمال رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أن جميع أراضي المقاطعة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الأوكرانية، وستبقى جزءاً من روسيا.

ونقلت سبوتنيك عن سالدو قوله في تصريح اليوم “ما زلنا ندافع عن أرضنا في منطقة خيرسون، وكل شعبها سيكون بالتأكيد جزءاً من روسيا”، مشيراً إلى أن “الوضع الحالي مضطرب، وهو ما تطلب من القيادة العسكرية الروسية اتخاذ قرارات بنقل القوات إلى ضفة نهر دنيبر”.

وقال سالدو: “ستتم استعادة العدالة لأن الأمر يستحق القتال من أجله، وما نقوم به هو قضية عادلة”.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوعز أمس بنقل قوات بلاده من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون إلى الضفة اليسرى.

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