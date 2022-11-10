روسيا تؤكد دعمها سيادة لبنان ووحدة أراضيه

موسكو-سانا

أكدت روسيا مواصلة دعمها سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومساعدته في التغلب على المشاكل الحادة التي تواجهه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار، وفقاً لوكالة نوفوستي الروسية.

وقالت الوزارة: إن “الجانب الروسي أكد من جديد دعمه الثابت سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستعداده لمواصلة تقديم المساعدة للشعب اللبناني الصديق، للتغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة”، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا بشكل موسع وجهات النظر حول تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط ككل، وفي الجمهورية اللبنانية بشكل خاص.

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