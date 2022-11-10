أرمينيا تقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول إقليم قره باغ

يريفان-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده اقترحت على الجانب الأذربيجاني إنشاء منطقة منزوعة السلاح، حول إقليم ناغورني قره باغ بضمانات دولية.

ونقلت نوفوستي عن باشينيان قوله خلال جلسة لحكومته اليوم: إنه أثناء لقاء سوتشي في الـ 31 من تشرين الأول الماضي قدمنا مقترحاً حول إنشاء هذه المنطقة، وسلمنا أمس مقترحاً محدثاً يتضمن سحب القوات إلى حدود عام 1991 وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح لا يزال ساري المفعول.

وكانت أرمينيا وأذربيجان توصلتا في الـ 9 من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ، استمر نحو شهر ونصف الشهر، بينما تشهد المناطق الحدودية مناوشات واشتباكات بين الجانبين بشكل متقطع.

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