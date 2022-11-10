غاكوسو: الضغوط على أفريقيا للتخلي عن التعاون مع روسيا غير مجدية

برازافيل-سانا

أكد وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو أن الضغوطات التي يمارسها الغرب على البلدان الأفريقية للتخلي عن التعاون مع روسيا غير مجدية.

وقال غاكوسو في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم: إن هذه الضغوطات على أفريقيا لتتخلى عن التعاون مع روسيا لا تعمل، سواء وسط النخب الأفريقية أو على المستوى الشعبي، فلا يحق لأي دولة أن تملي على دولة أخرى مع من يجب التعاون، إنه خطاب استعماري يثير الغضب في أفريقيا.

وأضاف: إن الأفارقة يهتمون جداً بالتصريحات التي تعلن عن إعادة تشكيل النظام العالمي، لأننا نحتاج للعدالة وقد تعبنا من التعامل الاستعماري، لافتاً إلى أن الدول الأفريقية حرة في التعاون مع من تريد ولا سيما مع روسيا التي ساهمت إلى حد كبير في حركات الاستقلال والتي دعمت بطرق مختلفة هذه الدول منذ استقلالها.

وعن موقف بلاده من الأزمة في أوكرانيا شدد غاكوسو على أن الجميع يدرك أن الأحداث في أوكرانيا جاءت نتيجة استفزازات الغرب، مضيفاً نحن نؤمن بالحل الدبلوماسي وضرورة العودة لطاولة المفاوضات.

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