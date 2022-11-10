إيران تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تسجيل حالتي وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا: إن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران بلغ لحد الآن 7 ملايين و558 ألفا و762 شخصاً، فيما بلغ مجموع الوفيات 144 ألفاً و607 حالات.

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران إلى 7 ملايين و333 ألفاً و602 شخص.

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