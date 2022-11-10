موسكو تستدعي سفير لاتفيا احتجاجاً على هدم نصب سوفييتية في بلاده

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها استدعت سفير جمهورية لاتفيا ماريس ريكستينس لتقديم احتجاج، بسبب تفكيك سلطات بلاده النصب التذكارية السوفييتية على أراضيها.

ونقلت نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: “إن هذا التصرف الذي تقوم به السلطات اللاتفية همجي”، واصفة تصريحات السفير ريكستينس العلنية المناهضة لروسيا على وجه الخصوص والتي تنم عن روح الفاشية الجديدة من قبل دبلوماسي يعمل في روسيا بغير المقبولة.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقاً بخمس قضايا جنائية حول تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في إستونيا وبلغاريا وليتوانيا.

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