طرطوس تكرم أبناء شهدائها الناجحين في شهادة التعليم الأساسي

طرطوس-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي بطرطوس اليوم، حفلاً لتكريم 240 من أبناء الشهداء الناجحين في شهادة التعليم الأساسي.

الحفل الذي أقامته محافظة طرطوس بالتعاون مع فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة، تخلله عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان (القائد والأبناء)، إلى جانب تقديم عدة فقرات فنية راقصة منوعة لفرقة إيلياما التابعة لفرع طرطوس للشبيبة بقيادة محمود رسلان.

مديرة مكتب الشهداء والمفقودين في المحافظة غنوة حسن أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الحفل لدعم الطلاب الناجحين والمتفوقين من أبناء الشهداء، وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد لمتابعة تحصيلهم العلمي والتفوق، وحثهم على تطوير قدراتهم انطلاقاً من تضحيات آبائهم التي ستبقى السراج المنير لطريق العلم الذي لا تبنى الأوطان دونه.

نقيب المعلمين أحمد حسن نوه خلال كلمة له ببطولات الشهداء وتضحياتهم، معتبراً أنه من واجبنا تشجيع أبنائهم على متابعة تحصيلهم العلمي لحث الخطى على درب آبائهم والانطلاق قدماً لبناء سورية.

عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التربية بالمحافظة وائل داؤود أكد أن تفوق أبناء الشهداء شهادة نعتز بها جميعاً، وعلينا الحفاظ على هذه الأمانة.

الطالبتان يمار فراس فياض وآية حسين يونس نوهتا بالتكريم الذي يحفزهما على متابعة مسيرة التفوق للوصول إلى أعلى مراتب العلم، وتشجيع الآخرين على الاجتهاد.

حضر حفل التكريم محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، وأمين فرع حزب البعث الدكتور محمد حسين.

هيبه سليمان

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