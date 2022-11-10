تربية الحسكة تمنح 27 ترخيصاً للمدارس الخاصة المؤقتة

الحسكة-سانا

منحت مديرية التربية في محافظة الحسكة خلال العامين الدراسيين الحالي والماضي 27 ترخيصاً للمدارس الخاصة المؤقتة، في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وبينت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن منح التراخيص المؤقتة يأتي في إطار الإجراءات التي تتبعها المديرية لمواجهة المنعكسات السلبية، لاستيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس في المناطق التي تسيطر عليها، ولتخفيف الضغط عن المدارس الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأشارت صورخان إلى أن إجمالي عدد الطلاب في المدارس المرخصة مؤقتاً بلغ 8155 طالبا ًوطالبة غالبيتهم في مراحل التعليم الأساسي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المدارس الخاصة الدائمة بلغ 19 مدرسة في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتضم نحو14506 طلاب وطالبات إلا أن قسماً كبيراً من هذه المدارس يتعرض حاليا لضغوطات من ميليشيا “قسد” لإجبارها على وقف التعليم بالمناهج الحكومية الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تعمل حاليا على تهديد أصحاب حافلات النقل الجماعية وفرض غرامات مالية كبيرة على أي حافلة تنقل التلاميذ والطلاب من أحياء مدينة الحسكة إلى مركز المدينة، حيث توجد المدارس الحكومية ولا سيما أن غالبية الأهالي يرفضون المناهج التي تحاول ميليشيا “قسد” فرضها بالقوة.

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