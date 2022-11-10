روغوف: أكثر من ألف مرتزق أجنبي يقاتلون مع قوات كييف في زابوروجيه

موسكو-سانا

قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية: إن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في مدينة زابوروجيه تجاوز بالفعل الألف شخص.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن روغوف قوله في مقابلة على قناة (سولوفيوف لايف) : “لم يعد عدد المرتزقة في الفيلق الأجنبي يقدر بالمئات بل تجاوز بالفعل الألف مرتزق.. وهم يشملون مرتزقة من جورجيا وبولندا وجنسيات أخرى”.

كما كشف روغوف مشاركة مرتزقة عرب من تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة في الأعمال القتالية في صفوف قوات نظام كييف في المنطقة، حيث نقل الأتراك بعضهم والبعض الآخر جاء به الأمريكيون، وفي المجموع يوجد في أراضي منطقة زابوروجيه مقاتلون من 34 دولة، الأمر الذي تؤكده بيانات الاستخبارات الروسية.

وقال روغوف: إن نحو 700 جندي من الجيش الأوكراني قد يحاولون السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية في المستقبل القريب، حيث يمكن رؤية استعداداتهم بالفعل للهجوم والاستيلاء على المحطة كما أنهم نشروا قوارب مدرعة ومجموعة من عشرات الآلاف من الأشخاص الذين هم على خط التماس.

وأضاف: إن نحو 300 جندي وصلوا مؤخرا إلى المنطقة ويتدربون حالياً على السيطرة على منطقة نهر دنيبر والاستيلاء على أهداف كبيرة مثل محطة زابوروجيه، موضحاً أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن مهمة القوات التقدم إلى مدينة بيرديانسك وقطع القوات الروسية عن الطريق البري إلى شبه جزيرة القرم ومهاجمة المحطة.

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