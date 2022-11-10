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تنظيم 35 ضبطاً تموينياً وإغلاق 8 محال تجارية مخالفة في السويداء

2022-11-10

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء 35 ضبطاً تموينياً وأغلقت 8 محال تجارية مخالفة في عدة مناطق بالمحافظة.

وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الضبوط تمت خلال الأيام العشرة الماضية وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير أو عدم تقديمها والبيع بسعر زائد والتمنع عن أداء الخدمة من قبل وسائط النقل ونقصاً في وزن ربطة الخبز والتصرف غير المشروع بمواد الخبز والبنزين والمازوت.

وبين طربيه أنه تم أيضاً خلال الفترة نفسها إغلاق 8 محال تجارية إغلاقاً إدارياً لمخالفات تتعلق بعدم وجود فواتير إضافة إلى معالجة 5 شكاوى خطية وهاتفية.

عمر الطويل

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