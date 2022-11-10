في المشاركة الأولى لسورية… الطفلة شام البكور تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي

دبي-سانا

فازت اليوم الطفلة السورية شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي تقيمه دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته السادسة هذا العام وتشارك فيه سورية للمرة الأولى.

وتنافست الطفلة شام ذات السبع سنوات على اللقب الى جانب 18 مشاركاً مثلوا 18 دولة عربية.

وتشترط مسابقة تحدي القراءة العربي التي بدأت قبل 6 أعوام، قراءة 50 كتاباً كشرط أولي لدخول المنافسة وشارك في نسختها لهذا العام 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة في مختلف الدول العربية وجالياتها حول العالم.

وكانت الطفلة شام أعربت أمس خلال اتصال هاتفي مع مراسلة سانا عن شعورها بالفخر لكونها تمثل بلدها سورية رغم صغر سنها، وكونها سفيرته في إتقان اللغة العربية وحمل لقب بطلة التحدي على المستوى المحلي وكلها أمل بأن تتوج بطلة أيضاً على المستوى العربي.

وحظيت مشاركة الطفلة شام باهتمام إعلامي محلي وعربي لكونها أصغر متسابقة بالتحدي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات واللقاءات للطفلة وهي تتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة.

ولتشجيع الطفلة شام احتشد عدد من طلاب مدرسة دار السلام اليوم وتابعوا عبر الفيديو حفل إعلان النتائج النهائية في مسابقة تحدي القراءة العربي المقام بدبي.

وضم الوفد السوري المشارك في التصفيات النهائية بدبي أيضاً المشرفة حنين العبد الله إضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على المراتب التسع الأولى على مستوى سورية، حيث خصص القائمون على مبادرة التحدي لهم زيارة تكريمية إلى دبي يتخللها برنامج ترفيهي مدته خمسة أيام.

حضر حفل التتويج عن الجانب السوري وزير التربية الدكتور دارم طباع والمنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس.

رحاب علي