صحة الحسكة تستلم مستلزمات لجلسات غسيل الكلية

الحسكة-سانا

استلمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم مجموعة من مستلزمات جلسات غسيل الكلية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المستلمة بلغت 1500 من مستلزمات جلسة غسيل كلية، سيتم وضعها بالاستخدام في قسم الكلية الصناعية بمدينة الحسكة لتخديم الأهالي المراجعين الذين يتلقون خدمات الغسيل بشكل مجاني في القسم الذي أجرت فيه المديرية صيانة لأربع أجهزة غسيل كلية، ليصبح عدد الأجهزة العاملة في القسم 10 أجهزة غسيل.

وكانت مديرية الصحة استلمت خلال شهر نيسان الماضي كمية من الأدوية المنوعة، ومستلزمات جلسات غسيل كلية مقدمة من وزارة الصحة.

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