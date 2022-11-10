SCS-NET
الشريط الإخباري

صحة الحسكة تستلم مستلزمات لجلسات غسيل الكلية

2022-11-10

الحسكة-سانا

استلمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم مجموعة من مستلزمات جلسات غسيل الكلية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المستلمة بلغت 1500 من مستلزمات جلسة غسيل كلية، سيتم وضعها بالاستخدام في قسم الكلية الصناعية بمدينة الحسكة لتخديم الأهالي المراجعين الذين يتلقون خدمات الغسيل بشكل مجاني في القسم الذي أجرت فيه المديرية صيانة لأربع أجهزة غسيل كلية، ليصبح عدد الأجهزة العاملة في القسم 10 أجهزة غسيل.

وكانت مديرية الصحة استلمت خلال شهر نيسان الماضي كمية من الأدوية المنوعة، ومستلزمات جلسات غسيل كلية مقدمة من وزارة الصحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

صحة الحسكة تحذر من تناول الفطر الطبيعي دون معرفة نوعه

الحسكة-سانا حذرت مديرية الصحة في محافظة الحسكة الأهالي ولا سيما في الأرياف من تناول الفطر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved