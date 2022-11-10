قوات الاحتلال تعتدي على المزارعين جنوب قطاع غزة وتتوغل شرقه

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر، وتوغلت شرقه، وقامت بتجريف مساحات من الأراضي .

وذكت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على أطراف خان يونس والبريج جنوب القطاع، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المزارعين، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتوغلت 10 آليات وجرافات عسكرية للاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع لليوم الثاني، وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية .

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