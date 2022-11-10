إيران وعمان تبحثان تطورات المفاوضات النووية وآخر المستجدات

طهران-سانا

بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والعماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، والعلاقات الثنائية.

وتبادل الجانبان في محادثة هاتفية وجهات النظر حول العلاقات الجيدة بين البلدين، ورغبة الطرفين في مواصلة توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطورات المفاوضات النووية الخاصة بإلغاء الحظر الجائر المفروض على إيران.

وفي هذا السياق ثمن عبد اللهيان الموقف الإيجابي والبناء لسلطنة عمان وجهودها الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستقر.

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