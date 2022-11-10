إيران تعلن اعتقال ضباط في جهاز الأمن الفرنسي

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال ضباط يعملون في أجهزة استخبارات أجنبية من بينها الجهاز الأمني الفرنسي.

وقال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب في تصريح له: إنه “قبل اندلاع أعمال الشغب اعتقلنا عدداً من ضباط يعملون في أجهزة استخبارات أجنبية ولا سيما ضباط في الجهاز الأمني الفرنسي”، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني سيبقى يتلقى الردود القوية من إيران لدوره في الأحداث الأخيرة.

وأضاف خطيب: إن الولايات المتحدة لا تستطيع فتح حرب مباشرة معنا لذلك تلجأ إلى الحروب المركبة ضدنا، وهي الأخرى ستبقى تتلقى الردود من إيران، موضحاً أنه خلال أحداث الشغب الأخيرة في البلاد تم اعتقال 100 شخص ينتمون لمنظمة “مجاهدي خلق” و150 آخرين على صلة بباقي التنظيمات الإرهابية.

وقال خطيب: إن “أمريكا شكلت حلقة وصل بين بعض التنظيمات الإرهابية وكانت تخطط لتدمير إيران كما فعلت في سورية والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان”.

كما أعلن وزير الأمن الإيراني إحباط عملية تفجير في إحدى الصناعات الجوية في أصفهان وسط البلاد.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أكد في الثاني عشر من الشهر الفائت أن أعمال الشغب الأخيرة في البلاد هي مخططات سلبية وخرقاء للعدو كانت موجهة ضد التطورات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني.

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