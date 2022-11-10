تأهل منتخب سورية لكرة القدم لفئة تحت 23 عاماً إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

الرياض-سانا

تأهل منتخب سورية لكرة القدم لفئة تحت 23 عاماً إلى الدور نصف النهائي ببطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في مدينة جدة السعودية بحلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بختام الدور الأول في البطولة.

وجاء منتخبنا في المركز الثاني خلف منتخب السعودية المتصدر الذي يتساوى معه بالرصيد ذاته وقدره 3 نقاط، ولكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف، وحل منتخب البحرين ثالثاً.

وكان منتخبنا خسر أمام منتخب البحرين بهدف مقابل هدفين في الدور الأول بالبطولة قبل أن يفوز على منتخب السعودية بهدفين لهدف.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات عمان وقطر ولبنان.

وينص نظام البطولة على أن تلعب منتخبات المجموعتين الأولى والثانية بالبطولة فيما بينها بالدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ليتأهل بنهايته الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية ويلعب الخاسران من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي المنتخبان اللذان حلا بالمركز الثالث من دور المجموعات لتحديد المركزين الخامس والسادس.