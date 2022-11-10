الرئيس الأوغندي: أوروبا تعتمد معايير مزدوجة في ملف المناخ

كمبالا-سانا

أكد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أن أوروبا تعتمد معايير مزدوجة مخزية والنفاق حيال إفريقيا حول تغير المناخ وسياسات الطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن موسيفيني قوله في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: “لن نسمح بأن يقع تقدم إفريقيا ضحية فشل أوروبا في تحقيق أهدافها المناخية”، مستنكراً بشدة “الإفلاس الأخلاقي لأوروبا التي تستخدم الوقود الأحفوري في إفريقيا لإنتاج طاقتها، بينما ترفض استخدام الأخيرة للوقود نفسه لتأمين طاقتها”.

وأضاف موسيفيني: “لن نقبل قاعدة تطبق عليهم وأخرى علينا”، مشيراً إلى أن عجز أوروبا عن تحقيق أهدافها المناخية يجب ألا يكون مشكلة إفريقيا، متهما القارة الأوروبية بـ “النفاق” في هذا الشأن.

وكان خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة أكدوا في شباط الماضي أن ملايين الأشخاص في إفريقيا سيواجهون الجفاف والمرض والنزوح بسبب الاحتباس الحراري.

يشار إلى أن إفريقيا تساهم بأدنى نسبة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بين القارات، بحيث تمثل 3 بالمئة من الانبعاثات العالمية.