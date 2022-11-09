ترانيم وجدانية وغزلية في قصائد النادي الثقافي الشبابي

حمص-سانا

غلب الطابعان الوجداني والغزلي على قصائد الشعراء الشباب المشاركين في أمسية النادي الثقافي الشبابي الذي يستضيفه شهرياً اتحاد كتاب حمص بهدف دعم المواهب الشابة في مختلف أصناف الإبداع الأدبي.

واستهل الأمسية الشاعر محمد سلمون بقصيدة مهداة إلى المسرحي الكبير “فرحان بلبل” الحائز جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب للعام الحالي.

وشاركت الشابة الموهوبة ريناز جحواني بقصيدة وجدانية بعنوان “عبور” عبرت فيها عن أحلام الشباب التي لا تنتهي فهي في رحلة دائمة بحثاً عن الأجمل.

وكان للشاعر الشاب أحمد دياب مشاركة مميزة بقصيدة وجدانية بعنوان “الحب” بث فيها لواعج شوقه وحنينه لمن أضنى القلب لوعة وعذاباً.

وبقصيدة ذاتية بعنوان “على طللين” استفاض الشاعر الشاب عبد السلام صبرا بمشاعر جياشة بنجوى إنسان أرهقته الحياة فوقف أمامها صامداً بكبريائه المسجى بمسحة حزن.

واختتم الأمسية الشاعر الموهوب عبد الرحمن داده بقصيدة عمودية بعنوان “شفرة وراثية” وفيها يعبر عن أنّات شاب خاض تجربة الحياة بحكمة وصبر.

وفي ختام الأمسية التي حضرها جمهور كبير من الأدباء والشعراء وأعضاء الاتحاد أهدى المسرحي المخضرم فرحان بلبل عدداً من أعماله للشباب أعضاء النادي تشجيعاً على إبداعاتهم ولتعريفهم بالمسرح السوري وعمالقته.

حنان سويد

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