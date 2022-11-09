ضبط ستة أجهزة على سرفيس واحد… تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على هواتف أصحاب السرافيس الراغبين قريباً

دمشق-سانا

استعرض اجتماع عمل برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم نسبة تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل العامة والتي بلغت نحو 8500 جهاز حتى تاريخه ومعالجة الملاحظات التي ترد من قبل أصحاب وسائل النقل إلى مديرية هندسة النقل والمرور.

وتقرر خلال الاجتماع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني على جهاز موبايل كل صاحب وسيلة نقل عامة “سرفيس” يرغب بذلك خلال الفترة القادمة ليتمكن من معرفة مسار العمل اليومي لوسيلة النقل العائدة له فقط، والتأكيد على أن المنظومة تعمل بشكل دقيق ووفق الضوابط الموضوعة دون أي تدخل بشري فيها، وأن أي تلاعب بالجهاز سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالف وإحالته للقضاء المختص.

ودعا المهندس كريشاتي إلى الإسراع بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لباصات الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق، وتحديد المسارات لها ولشركات النقل الداخلي الخاصة التي تم تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لها ودراسة تزويد وسائل النقل العامة “السرافيس” التي تعمل على المنظومة بكمية 60 ليتر مازوت بسعر التكلفة 2500 ليرة كعهدة لمرة واحدة، وبعدها يتم التعبئة حسب المسافة التي تقطعها الآلية على المسار المحدد لها على خط عملها يومياً بالسعر المدعوم 525 ليرة، وذلك بشكل تدريجي للخطوط العاملة في المدينة.

وفي إطار المتابعة الآنية لعمل منظومة التتبع الإلكتروني في دمشق، تم لحظ حركة سير لستة أجهزة تتبع إلكتروني على سرفيس واحد يعمل على مسار خط جرمانا باب توما، وتم توقيف الآلية من قبل فرع مرور دمشق، والكشف عليها من قبل الفنيين المعنيين والتأكد من تركيب ستة أجهزة بطريقة مخفية، حيث تم حجز الآلية وتوقيف السائق المخالف لإحالته إلى القضاء المختص.

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