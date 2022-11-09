طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل أمطار محلية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية فوق مناطق متفرقة، وخلال الليل يستمر الجو مائلاً للبرودة ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية غربية خفيفة على المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة على باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..