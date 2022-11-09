مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 690 فلسطينياً الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 690 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً و30 امرأة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في تقرير لها اليوم نقلته وكالة وفا أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول الماضي نحو 4760 أسيراً وأسيرة، من بينهم 33 أسيرة ونحو 160 قاصراً.

وبين التقرير أن الشهر الماضي شهد تصعيداً واضحاً واستهدافاً للأطفال من قبل الاحتلال، لافتاً إلى أن عدد الأطفال والقاصرين الذين تعرضوا للاعتقال بلغ 119 طفلاً وقاصراً مترافقاً بانتهاكات جسيمة بحقهم.

ولفت التقرير إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى المرضى وحرمانهم من أبسط حقوقهم بتلقي العلاج اللازم لهم ومتابعة أوضاعهم الصحية.

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