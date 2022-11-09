الإعصار نيكول يعرقل إطلاق ناسا صاروخاً إلى القمر

فلوريدا-سانا

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أنها ستبقي صاروخها الكبير الجديد المتجه إلى القمر على منصة الإطلاق لتفادي إعصار نيكول الذي من المتوقع أن يضرب بالقرب من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، وبالتالي فإن موعد الإطلاق قد تم تأجيله.

وتم تثبيت صاروخ ناسا الذي يبلغ ارتفاعه ما يوازي 32 طابقاً على منصة الإطلاق الأسبوع الماضي في محاولة ثالثة لإطلاقه في رحلته الأولى غير المأهولة إلى القمر ذهاباً وإياباً.

وكان من المقرر إطلاق الرحلة، وهي أول مهمة ضمن برنامج (ارتميس) الجديد الطموح لاستكشاف القمر يوم الاثنين المقبل، إلا أنه نتيجة لاقتراب نيكول أجلت ناسا الإطلاق ليومين على الأقل إلى الأربعاء المقبل، ما يمنح فريق العمل وقتاً إضافياً لتجهيز الصاروخ للرحلة.

وقالت ناسا إنها ستترك صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة (اوريون) على منصة الإطلاق لحين مرور العاصفة بدلاً من محاولة إعادة المركبة الفضائية إلى حظيرتها، وهي عملية تستغرق ما يقرب من 12 ساعة وتنطوي على مخاطر إضافية.

بدوره أكد مارك برغر مسؤول الأرصاد في عمليات الإطلاق بمحطة القوة الفضائية الأمريكية في كيب كنافيرال أنه “إذا تحطمت الجرارة العملاقة المستخدمة في نقل الصاروخ من وإلى حظيرته، فقد تصبح المركبة الفضائية أكثر عرضة للخطر”.

ويقع مركز كنيدي للفضاء بالقرب من منتصف شريط طوله نحو 386 كيلومتراً على شاطئ المحيط الأطلسي في فلوريدا، حيث يقول خبراء الأرصاد الجوية إنه من المرجح أن تضرب العاصفة المدارية نيكول مساء اليوم أو في وقت مبكر من الخميس كإعصار من الدرجة الأولى.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الذي في ميامي إن السرعة القصوى للرياح المصاحبة لنيكول بلغت مئة كيلومتر في الساعة، وتتزايد قوتها أثناء توجهها إلى جزر الباهاما الشمالية في طريقها إلى فلوريدا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency