خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 30 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله: إن من بين خروقات العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس و3 خروقات بقصف مدفعي و22 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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