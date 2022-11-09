مناقشة آليات الإسراع بإنجاز المجمع الإسعافي الملحق بمشفى المواساة بدمشق

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم خلال لقائه الدكتور عصام زكريا الأمين مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق، والفريق المشرف على مشروع المجمع الإسعافي الملحق بالمشفى، آليات الإسراع بتنفيذ المشروع وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، ووضع برنامج تنفيذي زمني دقيق لكل الأعمال، بحيث يكون المشروع جاهزاً في نهاية عام 2023.

ويتكون المجمع الإسعافي الجديد من 11 طابقاً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 173 سريراً، منها 144 للإقامة، و29 للعناية المشددة (داخلية وجراحة)، ومن المتوقع أن تصل قدرته على استقبال الحالات الإسعافية إلى 1500 حالة يومياً.

وأكد الوزير إبراهيم خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، ووضعه في الخدمة، معتبراً أنه مشروع وطني يسهم في تعزيز الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى، إضافة إلى الخدمات التعليمية حيث يضم مدرجاً أكاديمياً يتسع لـ 500 كرسي لتدريب طلاب كلية الطب والدراسات العليا.

وتم خلال الاجتماع عرض مراحل التنفيذ والإنجاز، والصعوبات ومتطلبات المرحلة القادمة، والتأكيد على رفع نسب الإنجاز والالتزام بجودة التنفيذ وتأمين التجهيزات اللازمة طبقاً للمواصفات المعتمدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency