ضبط مستودع لتعبئة الزيوت الرديئة في صحنايا والقبض على عدد من المتورطين

دمشق-سانا

ضبط فرع الأمن الجنائي بريف دمشق مستودعا في منطقة صحنايا معداً لتعبئة زيت نباتي من النوع الرديء ضمن عبوات ووضع لصاقات من ماركات معروفة ومشهورة للمتاجرة بها وبيعها في الأسواق على أنها أصلية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص من المتورطين الذي يقومون بالتعبئة في المستودع، كما تم ضبط عدد كبير من العبوات ولصاقات لماركات معروفة، مشيرة إلى أنه تم استدعاء دورية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لتنظيم ضبط من قبلهم.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات مازالت مستمرة، وسيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء المختص أصولاً.

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