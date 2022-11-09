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بوتين يحظر على 191 شركة روسية إجراء تعاملات مرتبطة بأسهم أجنبية

2022-11-09

موسكو-سانا

حظرت روسيا على 191 شركة روسية إجراء معاملات مرتبطة بأسهم أجنبية دون الحصول على موافقة خاصة من الجهات المختصة.

وحسب وكالة نوفوستي فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدق اليوم على قائمة تضم الشركات المذكورة، وهي تنشط في قطاعات الطاقة، وتكرير النفط، وإنتاج المعدات والخدمات لمجمع الوقود والطاقة في روسيا.

وكان صدر مرسوم رئاسي في الـ 5 من آب الماضي يحظر على الشركات الاستراتيجية والشركات التابعة لها حتى نهاية العام 2022 إجراء صفقات مرتبطة بالأسهم المملوكة لأشخاص من دول غير صديقة.

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