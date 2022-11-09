وضع فرع المصرف العقاري في باب جنين بحلب بالخدمة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: بيان الخارجية الفرنسية عن شمال غرب سورية يفضح دورها التخريبي والداعم للمجموعات الإرهابية
2022-11-09
طفلة السبع سنوات شام البكور.. بطلة سورية في القراءة وطموح للقب العربي-فيديو
2022-11-09
لقاءات ومباحثات سورية إيرانية لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين
2022-11-08
سورية: معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي السورية
2022-11-08
مباحثات سورية هنغارية حول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
2022-11-08
بوغدانوف يعلن موعد الاجتماع الدولي حول سورية بصيغة أستانا
2022-11-08
السورية الشابة فرح الحجلي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة علاء الجابر للإبداع المسرحي
2022-11-08
محليات
إخماد حريق في محل تجاري بالحسكة والأضرار مادية
2022-11-09
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص
2022-11-09
المؤتمر العام العشرون لحزب الوحدويين الاشتراكيين.. تأهيل شباب مثقف في صفوف الحزب
2022-11-09
انتهاء المرحلة الثانية من تزفيت طريق شويحان بريف الرقة المحرر
2022-11-09
جريح الوطن نور شقير… تفوق لافت في دراسة الحقوق بمرتبة الامتياز
2022-11-09
وضع فرع المصرف العقاري في حلب بالخدمة بعد إنهاء أعمال إعادة تأهيله- فيديو
2022-11-09
مياه دمشق وريفها: تأمين 50 خطاً معفى من التقنين
2022-11-09
رياضة
منتخب سورية لكرة السلة على الكراسي المتحركة يفوز على نظيره الفلسطيني ببطولة الهند الدولية
2022-11-09
برشلونة يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-11-09
بايرن ميونخ يفوز على بريمن في الدوري الألماني
2022-11-09
نابولي يفوز على إمبولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2022-11-08
فولفسبورغ يحقق الفوز على بوروسيا دورتموند في البوندسليغا
2022-11-08
البلجيكي هازارد يحسم مصيره بالرحيل عن ريال مدريد
2022-11-08
الفرنسية غارسيا تتوج بلقب بطولة (دبليو تي إيه) الختامية للتنس
2022-11-08
اقتصاد
بخبرات وطنية… أربع آلات تعود للعمل في شركة الخيوط القطنية بحماة
2022-11-09
شركة ميتا تسرح أكثر من 11 ألف موظف
2022-11-09
زراعة حمص: نحو 5 آلاف هكتار زيادة في خطة القمح المروي
2022-11-09
معمل جديد يدخل حيز الإنتاج بالمدينة الصناعية في السويداء
2022-11-09
تراجع أسعار الذهب
2022-11-09
مسؤول أوروبي: اقتصادنا وصل إلى نقطة تحول مع تلاشي قوى النمو
2022-11-09
أمن أكثر من 12 فرصة عمل .. تعرف على مشروع (آية)
2022-11-09
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قبيلة طيء العربية: نرفض الفتنة والتقسيم وندعو إلى طرد المحتل الأمريكي
انطلاق فعاليات ملتقى بوابة العمل في دمشق
الخارجية: بيان الخارجية الفرنسية عن شمال غرب سورية يفضح دورها التخريبي والداعم للمجموعات الإرهابية
طفلة السبع سنوات شام البكور.. بطلة سورية في القراءة وطموح للقب العربي-فيديو
المؤتمر العام العشرون لحزب الوحدويين الاشتراكيين.. تأهيل شباب مثقف في صفوف الحزب
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وضع فرع المصرف العقاري في باب جنين بحلب بالخدمة
2022-11-09
وضع فرع للمصرف العقاري في حلب بالخدمة
2022-11-09
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