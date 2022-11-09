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انفصال مركبة الشحن (تيانتشو-4) الصينية عن مجموعة محطة الفضاء

2022-11-09

بكين-سانا

انفصلت مركبة الشحن الفضائية (تيانتشو-4) التي تحمل إمدادات لمحطة الفضاء الصينية اليوم عن مجموعة المحطة المدارية.

ونقلت وكالة الأنباء شينخوا عن وكالة الفضاء المأهول الصينية إن “المركبة تحولت إلى رحلة مستقلة بعد الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها، وهي بحالة جيدة، وستعود إلى الغلاف الجوي تحت السيطرة الأرضية في المستقبل”.

وكانت الصين أطلقت (تيانتشو 4) في العاشر من أيار الماضي من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، لنقل نحو ستة أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الصينية.

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