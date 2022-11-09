الأمن الروسي يقبض على عميل للاستخبارات الأوكرانية رفيع المستوى

موسكو-سانا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إلقاء القبض على أكبر عميل استخبارات أوكراني في روسيا، ويحمل رتبة عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال الجهاز في بيان نقلته سبوتنيك: “إنه بعد أن أصبحت شبه جزيرة القرم جزءاً من روسيا بقي هذا الضابط بناء على تعليمات المخابرات الأوكرانية في شبه الجزيرة، وحصل على الجنسية الروسية، وبعد توليه منصباً مدنياً في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود نقل إلى كييف معلومات حول أنشطة الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة”.

وأضاف البيان: “إنه تم التأكد بعد متابعة تحركاته من نشاط التجسس الذي قام به ضابط المخابرات غير الشرعي التابع لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية؛ حيث تم القبض عليه فوراً قبل أن تصدر المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية حكماً بالسجن 5 سنوات بحقه بتهمة إعداد سلسلة من التفجيرات في منشآت البنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس القبض على تسعة مخربين من جهاز الأمن الأوكراني كانوا يخططون لهجمات إرهابية ضد أعضاء رفيعي المستوى فى الإدارة الإقليمية بمقاطعة خيرسون.

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