موسكو-سانا

أكد نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال هجماتها المستمرة على ضواحي مدينة خيرسون.

وقال ستريموسوف في حديث لوكالة نوفوستي: “هناك العديد من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية المهاجمة بمن فيهم مرتزقة أجانب، كما كان هناك الكثير من المعدات العسكرية المدمرة”.

وأشار ستريموسوف إلى أن القوات الأوكرانية ورغم صد هجماتها تواصل حشد وحداتها على حدود المنطقة، وقال: “تقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بحشد وحدات جديدة، إذ تأمل بتنفيذ تعليمات الغرب الجماعي، ويتم هجوم النازيين الأوكرانيين بمشاركة المرتزقة الأجانب، وفي المرحلة الراهنة لا يزال الوضع تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية”.

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