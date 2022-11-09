زراعة حمص: نحو 5 آلاف هكتار زيادة في خطة القمح المروي

حمص-سانا

بدأ فلاحو محافظة حمص التحضيرات اللازمة للبدء بزراعة المحاصيل الشتوية المختلفة، ومنها القمح والمحاصيل العطرية في مختلف المناطق تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية التي أقرتها مديرية الزراعة مؤخراً.

فلاحو المحافظة يأملون من خلال تنفيذهم خطة الموسم الحالي تحقيق إنتاجية عالية ومردود مادي مجز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات العمل الزراعي.

ووضعت مديرية زراعة حمص خطتها الزراعية لهذا الموسم المتضمنة زيادة في مساحة بعض المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية كالقمح والشعير والمحاصيل الأخرى؛ حيث بين مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان في تصريح لـ “سانا” أن الخطة تتضمن زراعة 39224 هكتاراً بالقمح، وبزيادة نحو 3 آلاف هكتار عن خطة العام السابق في المساحات المروية.

وأوضح حمدان أن المساحة المخططة للزراعة بلغت 17420 هكتاراً مقارنة بـ 12102 هكتار العام الماضي؛ وذلك نتيجة التنسيق مع الموارد المائية بتوفر كميات إضافية من المياه، بينما تراجعت خطة زراعة القمح البعل إلى 21804 هكتارات من 24 ألف هكتار في الموسم الماضي.

وقال: “إن المساحة المخططة لزراعة الشعير المروي والبعل الموسم الحالي بلغت 38732 هكتاراً بزيادة قدرها 172 هكتاراً في الزراعة البعلية عن خطة العام الماضي.

ولفت حمدان إلى وجود زيادة في المساحة المخططة زراعتها في باقي المحاصيل البعلية والتي تضمنت زراعة 760 هكتاراً بالعدس البعل و 2189 هكتاراً للحمص و455 هكتاراً للخضار الشتوية و766 هكتاراً للفول الحب، مشيراً إلى أن الخطة تشمل المحاصيل العلفية التي تسهم في دعم مربي الثروة الحيوانية، وأهمها زراعة 558 هكتاراً للبيقية الرعوية و 662 هكتاراً للكرسنة و 4782 هكتاراً للجلبانة و1610 هكتارات للبيقية الحب، إضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية، ومنها تخصيص 1664 هكتاراً للكمون و11 هكتاراً لحبة البركة و1321 هكتاراً للكزبرة.

من جهته أوضح مدير فرع مؤسسة إكثار البذار بحمص المهندس مهدي يوسف أنه تم تسليم المصارف الزراعية 965 طناً من بذار القمح المعقمة والمغربلة من أصناف “شام 6″ و”شام 7” و”دوما 1″، ولدى المؤسسة 3500 طن من البذار المعقمة والمغربلة جاهزة للبيع، لافتاً إلى إمكانية شراء البذار من قبل المزارعين والجمعيات الفلاحية بموجب ترخيص زراعي بسعر 2750 ليرة للكيلوغرام الواحد من بذار القمح و 2100 ليرة للكيلوغرام الواحد من بذار الشعير.

يذكر أنه تم خلال الموسم الزراعي الماضي تسويق أكثر من 52 ألف طن من القمح إلى مراكز استلام الحبوب في المحافظة.

عبد الحميد جنيدي

نشرة سانا الاقتصادية

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