طفلة السبع سنوات شام البكور.. بطلة سورية في القراءة وطموح للقب العربي

دبي-سانا

ما يزيد على 100 كتاب حملتهم الطفلة شام البكور بأفكارها إلى جانب حقيبتها متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة بحفل اختيار وتتويج بطل تحدي القراءة العربي الذي سيقام غداً في أوبرا دبي.

الطفلة شام ذات السبع سنوات، ابنة محافظة حلب، حصلت على لقب بطلة سورية بتحدي القراءة العربي في الخامس من تموز الماضي ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته السادسة هذا العام، وتشارك فيه سورية لأول مرة، وتنافس على اللقب على المستوى العربي غداً إلى جانب 18 مشاركاً يمثلون 18 دولة عربية.

وحظيت مشاركة الطفلة شام باهتمام إعلامي محلي وعربي لكونها أصغر متسابقة بالتحدي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات واللقاءات للطفلة وهي تتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة.

ومن دبي أعربت الطفلة شام خلال اتصال هاتفي مع مراسلة سانا عن شعورها بالفخر لكونها تمثل بلدها سورية رغم صغر سنها، وكونها سفيرته في إتقان اللغة العربية وحمل لقب بطلة التحدي على المستوى المحلي وكلها أمل بأن تتوج بطلة أيضاً على المستوى العربي.

وقالت شام: “التحضيرات جيدة وأسعى وأطمح لرفع اسم سورية عالياً، أحمل شغفاً واهتماماً كبيرا بالقراءة لأنها تزود الشخص بالمعلومات وتزيد ثقته بنفسه، لا أعرف ناجحاً لا يقرأ، كما أنني لم أبصر قارئاً لم ينجح”.

ودعت شام التي سجلت في جواز المشاركة بالتحدي 50 كتاباً مما قرأت، الأطفال إلى الاهتمام بالقراءة لأن كل كتاب نقرأه على حد تعبيرها” نكتسب منه العبرة ونستفيد من قصص النجاح ونتعلم الكثير من المعارف لتجاوز الصعاب والأخطاء”.

وسيشهد الحفل الختامي المقررة إقامته غدا في دبي تتويج بطل تحدي القراءة العربي في دورته السادسة وإعلان المدرسة الفائزة بلقب “المدرسة المتميزة” وتتويج “المشرف المتميز” وتكريم بطل التحدي على مستوى الجاليات أي المشاركين في التحدي من خارج المنطقة العربية.

وتم اختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التحدي وفق معايير محددة عقب تصفيات تأهيلية إلكترونية متكاملة نفذتها لجان تحكيم “تحدي القراءة العربي”.

ويضم الوفد السوري المشارك في التصفيات النهائية بدبي أيضاً المشرفة حنين العبد الله التي حصلت على جائزة المشرف المتميز على مستوى سورية حيث تنافس على لقب أفضل مشرف على المستوى العربي، إضافة إلى الطلاب الذين حصلوا على المراتب التسع الأولى على مستوى سورية، حيث خصص القائمون على مباردة التحدي لهم زيارة تكريمية إلى دبي يتخللها برنامج ترفيهي مدته خمسة أيام.

يشار إلى أن مسابقة تحدي القراءة العربي التي بدأت قبل 6 أعوام، تشترط قراءة 50 كتاباً كشرط أولي لدخول المنافسة وشارك في نسختها لهذا العام 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة في مختلف الدول العربية وجالياتها حول العالم.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency