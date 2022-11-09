مسؤول أوروبي: اقتصادنا وصل إلى نقطة تحول مع تلاشي قوى النمو

بروكسل-سانا

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي وصل إلى نقطة تحول مع تلاشي القوى التي تدفع النمو إلى حد كبير.

ونقلت وكالة شينخوا عن دومبروفسكيس قوله على تويتر إن “توقعات النمو الاقتصادي الآن أضعف بكثير من التوقعات الصيفية للمفوضية بينما سيظل التضخم في ارتفاع لفترة أطول”.

وأشار دومبروفسكيس إلى أنه في ظل السياق الجيوسياسي الصعب يجب على الاتحاد الأوروبي تعجيل تحوله إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري ولاسيما ذلك القادم من روسيا بصورة ملحة.

ووصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي يبلغ 10.7 بالمئة في تشرين الأول الماضي.

وأبلغت المفوضية أيضاً وزراء الاتحاد الأوروبي بقانون الحد من التضخم الجديد للولايات المتحدة وعواقبه على الاتحاد الأوروبي وفي ضوء ذلك قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا إنه من الممكن أن يكون له تأثير اقتصادي سلبي على الأعمال التجارية للاتحاد الأوروبي والمستثمرين ولاسيما في قطاع التكنولوجيا.

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