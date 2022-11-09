معمل جديد يدخل حيز الإنتاج بالمدينة الصناعية في السويداء

السويداء-سانا

دخل معمل جديد لتجديد الإطارات بالعمل والإنتاج في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء، وذلك بتكلفة تجاوزت مليار ليرة حسب مدير المناطق الحرفية والصناعية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار .

وأوضح أبو عمار في تصريح لـ سانا أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ 48 إطاراً يومياً، كما يشغل 24 عاملاً وفكرته جديدة ويهدف لتأمين الإطارات للسوق المحلية ويضاف إلى أربع منشآت دخلت الإنتاج خلال الفترة الماضية وهي المطحنة ومعامل للشعيرية وللكحول والمعقمات و للأعلاف، مشيراً إلى وجود معملين للأدوية البيطرية وأعلاف الدواجن حالياً قيد العمل للإقلاع بهما خلال الفترة القادمة.

ولفت المهندس أبو عمار إلى وجود 165 منشأة بالمدينة الصناعية بأم الزيتون قيد الترخيص منها 56 منشأة قيد البناء، مبيناً أن وتيرة تنفيذ أعمال البنية التحتية تسير بشكل جيد ضمن المرحلة الثانية منها بعد إنجاز الأولى خلال الفترة الماضية.

ويبلغ عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء منذ انطلاقة العمل بإنشائها ولغاية تاريخه 2059 مقسماً للقطاعات الحرفية والصناعية والتجارية والإدارية من أصل عدد المقاسم الكلي البالغ 3630 مقسماً.

يذكر أن مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً، علماً أنه تم وضع حجر الأساس للبدء بتنفيذها عام 2014 والمباشرة بالعمل بالبنية التحتية فيها عام 2015.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية

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