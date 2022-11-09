تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى منذ شهر ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبياً مع استمرار حذر المستثمرين بانتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1709.60 دولارات للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.29 دولاراً كما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1002.67 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.59 دولارات.

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