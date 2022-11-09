مصرع ستة أشخاص جراء زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب غرب نيبال

كاتماندو-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب نيبال.

ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها اليوم: “إن الزلزال الذي وقع مركزه قرب بلدة ديبايال النيبالية على بعد 340 كيلومتراً غرب كاتماندو وعلى عمق نحو عشرة كيلومترات أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة عندما انهارت ثمانية منازل في منطقة دوتي غرب البلاد”.

وأشارت الشرطة إلى أن الزلزال تسبب أيضاً بهزات أرضية وصلت إلى العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

يذكر أن زلزالاً مدمراً ضرب نيبال في عام 2015 أسفر عن مقتل تسعة آلاف شخص.

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