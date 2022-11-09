بدء أعمال مؤتمر (بالقياس والتقويم يرتقي التعليم) في جامعة دمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “بالقياس والتقويم يرتقي التعليم” بدأت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي في مدرج كلية التربية بدمشق.

ويستعرض المشاركون بالمؤتمر الذي تقيمه كلية التربية بجامعة دمشق بالتعاون مع “مركز القياس والتقويم” في وزارة التربية والجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عدداً من الدراسات والأبحاث حول تعزيز التقويم الشامل للمشرف التربوي، والتقويم التربوي والتعليمي بين الواقع والتطلعات المستقبلية ودور القيادة الأخلاقية لمديري المدارس في تعزيز مستوى العدالة التنظيمية لدى المعلمين والدليل التنفيذي الإجرائي لمنظومة بنوك الأسئلة بالكليات الجامعية، وتقييم الأداء الإداري في جامعة دمشق ونهج التقييم الإكلينيكي لبرامج الإرشاد المدرسي في ضوء الممارسة القائمة على الأدلة.

كما يناقش المشاركون على مدى يومين محاور أخرى تتعلق بتقويم الأداء التربوي وفاعلية الاختبارات الإلكترونية البنائية في إكساب طلبة دبلوم التأهيل التربوي مهارات تصميم محتوى تعليمي رقمي تفاعلي وتنمية المحادثة بأنشطة سحابية قائمة على قصة رقمية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى المتقدم، وقياس وتقويم التعليم من منظار عالمي من خلال رصد هدف التنمية المستدامة الرابع، والتقييم اللغوي وتقويم اختبار اللغة الإنكليزية بوصفها لغة أجنبية لشهادة التعليم الثانوي في سورية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة بالارتقاء ببيئة الإدارة الصفية “الاختبارات الإلكترونية أنموذجاً”.

هيلانه الهندي

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