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إخماد حريق بمنزل في قرية سالة بالسويداء

2022-11-09

السويداء-سانا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة السويداء حريقاً نشب بمنزل في قرية سالة بريف المحافظة الشرقي، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود لمراسل سانا أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم التوجه إلى المكان، والمباشرة بإخماده والسيطرة عليه بالتعاون مع عدد من أهالي القرية.

وأشار الداوود إلى أن الحريق الذي نشب ليل أمس ألحق أضراراً مادية بالمنزل ومرآب مجاور له يحتوي على سيارة وآلية زراعية ومولدة كهرباء وغيرها من أثاث منزلي.

وكان فوج الإطفاء أخمد أمس حريقاً نشب في شقة سكنية بمدينة السويداء واقتصرت الأضرار على الماديات.

 

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