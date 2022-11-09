بايرن ميونخ يفوز على بريمن في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز بايرن ميونخ على ضيفه فيردر بريمن 6-1 في ختام مبارياته بملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم .

سجل أهداف بايرن كل من سيرجي جنابري سجل ثلاثية (هاتريك)في الدقائق 22و 28 و82 فيما أحرز جمال موسيالا ليون جوريتسكا وماثيس تيل باقي الأهداف في الدقائق 6و 26 و84 فيما سجل أنتوني يونج هدف بريمن الوحيد في الدقيقة 10 هذا الفوز منح بايرن فرصة تعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليغا بوصوله للنقطة 31 فيما توقف بريمن عند 21 نقطة في المرتبة السابعة.

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